Сергей СТАХОВСКИЙ: «Почему всегда я?»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал информацию о том, что он вслед за Мартой Костюк попадает на двухнедельный карантин в Мельбурне.
«Почему всегда я? Пристегнитесь, нас ждет 14 дней полного карантина в Мельбурне.
Снимаю с себя ответственность за свои твиты в течение последующих 10 дней», – написал Стаховский в твиттере.
Why always me❓❓😂😂— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 17, 2021
Buckle up for 1️⃣4️⃣ days of full quarantine in #melbourne.
I am not responsible for my tweets in 10days time 😁.
Stay safe✊🏻
Be responsible ✊🏻 pic.twitter.com/NQaG6cK2g9
Источник — Twitter
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При тому що тест типу позитивний, ця людина почуває себе нормально, жодних симптомів. Що роблять організатори з усіма іншими, хто здав негативні тести по прильоту. Тупо саджають на карантин в кімнатах з яких неможна виходити.
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Вибачте, але це повний ідіотизм.
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При тому що тест типу позитивний, ця людина почуває себе нормально, жодних симптомів. Що роблять організатори з усіма іншими, хто здав негативні тести по прильоту. Тупо саджають на карантин в кімнатах з яких неможна виходити.
-
Вибачте, але це повний ідіотизм.
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