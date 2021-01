Сергей СТАХОВСКИЙ: «Почему всегда я?»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал информацию о том, что он вслед за Мартой Костюк попадает на двухнедельный карантин в Мельбурне.



«Почему всегда я? Пристегнитесь, нас ждет 14 дней полного карантина в Мельбурне.



Снимаю с себя ответственность за свои твиты в течение последующих 10 дней», – написал Стаховский в твиттере.

Why always me❓❓😂😂

Buckle up for 1️⃣4️⃣ days of full quarantine in #melbourne.

I am not responsible for my tweets in 10days time 😁.

Stay safe✊🏻

Be responsible ✊🏻 pic.twitter.com/NQaG6cK2g9