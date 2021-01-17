Сергей СТАХОВСКИЙ: «Почему всегда я?»

Украинский теннисист – о предстоящем карантине

  • 17.01.2021 20:46
  • 1582 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Почему всегда я?»
© Инстаграм Сергея Стаховского

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал информацию о том, что он вслед за Мартой Костюк попадает на двухнедельный карантин в Мельбурне.
 
«Почему всегда я? Пристегнитесь, нас ждет 14 дней полного карантина в Мельбурне.
 
Снимаю с себя ответственность за свои твиты в течение последующих 10 дней», – написал Стаховский в твиттере.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2021 20:59
    +3
    Ситуація наступна. Перед посадкою на спеціальний рейс до Мельбурну усі пройшли тести і отримали негативний результат. Всі летіли в маска. Коли всі приїхали в готель, повторно здали тести і в одного тренер (Андреєску) тест виявився позитивним.
    -
    При тому що тест типу позитивний, ця людина почуває себе нормально, жодних симптомів. Що роблять організатори з усіма іншими, хто здав негативні тести по прильоту. Тупо саджають на карантин в кімнатах з яких неможна виходити.
    -
    Вибачте, але це повний ідіотизм.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2021 20:59
    +3
    Ситуація наступна. Перед посадкою на спеціальний рейс до Мельбурну усі пройшли тести і отримали негативний результат. Всі летіли в маска. Коли всі приїхали в готель, повторно здали тести і в одного тренер (Андреєску) тест виявився позитивним.
    -
    При тому що тест типу позитивний, ця людина почуває себе нормально, жодних симптомів. Що роблять організатори з усіма іншими, хто здав негативні тести по прильоту. Тупо саджають на карантин в кімнатах з яких неможна виходити.
    -
    Вибачте, але це повний ідіотизм.
    Ссылка
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