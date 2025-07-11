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  4. Большая чистка. Реал решил продать 5 футболистов после провала в игре с ПСЖ
Испания
11 июля 2025, 13:38 | Обновлено 11 июля 2025, 13:39
1791
3

Большая чистка. Реал решил продать 5 футболистов после провала в игре с ПСЖ

Королевский клуб готовит масштабное обновление состава

11 июля 2025, 13:38 | Обновлено 11 июля 2025, 13:39
1791
3
Большая чистка. Реал решил продать 5 футболистов после провала в игре с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения в полуфинале клубного чемпионата мира 2025 от французского «Пари Сен-Жермен» (0:4) мадридский «Реал» решил избавиться от 5 футболистов, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в список нежелательных в королевском клубе игроков вошли защитники Давид Алаба и Ферлан Менди, полузащитник Дани Себальос и нападающие Родриго и Эндрик.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Реал» под руководством уже уволенного Карло Анчелотти завершил на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 84 очка в 38 матчах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

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Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Давид Алаба Эндрик Ферлан Менди Родриго Гоес Дани Себальос
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Burevestnik
чи зверне увагу Реал на Забарного?
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0
jugulator
Тобто днарь Асенсіо залишається?))
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0
Перець
Ендрік і Родріго давали б більше часу грали аж гай шумів інші баласт 100%
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0
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