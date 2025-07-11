Большая чистка. Реал решил продать 5 футболистов после провала в игре с ПСЖ

После поражения в полуфинале клубного чемпионата мира 2025 от французского «Пари Сен-Жермен» (0:4) мадридский «Реал» решил избавиться от 5 футболистов, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в список нежелательных в королевском клубе игроков вошли защитники Давид Алаба и Ферлан Менди, полузащитник Дани Себальос и нападающие Родриго и Эндрик.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Реал» под руководством уже уволенного Карло Анчелотти завершил на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 84 очка в 38 матчах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).