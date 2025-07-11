Анастасия Сыч, жена правого защитника львовских «Карпат» и национальной сборной Украины Алексея Сыча, порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram.

Избранница 24-летнего футболиста опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует перед зеркалом в нижнем белье и халате, который не прикрывает впечатляющие формы девушки.

В целом Анастасия Сыч часто публикует в своем Instagram горячий контент, регулярно давая своим поклонникам темы для обсуждений.

ФОТО. Жена защитника сборной Украины поразила соблазнительными формами