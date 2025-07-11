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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 14:24 | Обновлено 11 июля 2025, 14:25
372
0

ФОТО. Жена защитника сборной Украины поразила соблазнительными формами

Анастасия Сыч опубликовала горячую фотографию в зеркале

11 июля 2025, 14:24 | Обновлено 11 июля 2025, 14:25
372
0
ФОТО. Жена защитника сборной Украины поразила соблазнительными формами
Instagram. Анастасия Сыч

Анастасия Сыч, жена правого защитника львовских «Карпат» и национальной сборной Украины Алексея Сыча, порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram.

Избранница 24-летнего футболиста опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует перед зеркалом в нижнем белье и халате, который не прикрывает впечатляющие формы девушки.

В целом Анастасия Сыч часто публикует в своем Instagram горячий контент, регулярно давая своим поклонникам темы для обсуждений.

ФОТО. Жена защитника сборной Украины поразила соблазнительными формами

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Дмитрий Вус Sport.ua
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