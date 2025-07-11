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Уимблдон
11 июля 2025, 13:36 |
417
0

Прошлогодняя чемпионка Уимблдона заявила, что заразилась вирусной инфекцией

Барбора Крейчикова опубликовала пост в своем Instagram

11 июля 2025, 13:36 |
417
0
Прошлогодняя чемпионка Уимблдона заявила, что заразилась вирусной инфекцией
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

29-летняя чешская теннисистка и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова опубликовала пост в своих социальных сетях, где заявила, что заразилась вирусной инфекцией на Уимблдонском турнире 2025:

«Этот до сих пор очень обидно... 🥺

Уимблдон всегда будет занимать особое место в моем сердце. Возвращаясь после 6-месячного перерыва из-за травмы спины, моей целью было просто выйти на траву и пройти первый раунд. Я сделала это. И я снова стала больше чувствовать себя собой.

Вот что сделало мой проигрыш в третьем раунде таким горьким. Я чувствовала себя отлично морально, но во время матча мое тело просто перестало реагировать. Сначала я думала, что поела слишком рано, но ничего не помогло, даже во время матча. Позже я узнала, что это вирусная инфекция, приклеившая меня к кровати на несколько дней.

Это то, что заставило меня сняться с парного разряда на следующий день, то, что было невероятно тяжело. Я горжусь тем, как далеко я прошла, какой бой дала и как вернулась. И я так благодарна за любовь и энергию от публики Уимблдона и болельщиков. Вы действительно удивительны 💚 🎾

Увидимся в следующем году, Уимблдон 🙏»

В 2024 году Барбора выиграла трофей Уимблдона, но не сумела защитить его, уступив Эмме Наварро в 1/16 финала. С понедельника она выпадет с топ-50.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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