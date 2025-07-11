Прошлогодняя чемпионка Уимблдона заявила, что заразилась вирусной инфекцией
Барбора Крейчикова опубликовала пост в своем Instagram
29-летняя чешская теннисистка и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова опубликовала пост в своих социальных сетях, где заявила, что заразилась вирусной инфекцией на Уимблдонском турнире 2025:
«Этот до сих пор очень обидно... 🥺
Уимблдон всегда будет занимать особое место в моем сердце. Возвращаясь после 6-месячного перерыва из-за травмы спины, моей целью было просто выйти на траву и пройти первый раунд. Я сделала это. И я снова стала больше чувствовать себя собой.
Вот что сделало мой проигрыш в третьем раунде таким горьким. Я чувствовала себя отлично морально, но во время матча мое тело просто перестало реагировать. Сначала я думала, что поела слишком рано, но ничего не помогло, даже во время матча. Позже я узнала, что это вирусная инфекция, приклеившая меня к кровати на несколько дней.
Это то, что заставило меня сняться с парного разряда на следующий день, то, что было невероятно тяжело. Я горжусь тем, как далеко я прошла, какой бой дала и как вернулась. И я так благодарна за любовь и энергию от публики Уимблдона и болельщиков. Вы действительно удивительны 💚 🎾
Увидимся в следующем году, Уимблдон 🙏»
В 2024 году Барбора выиграла трофей Уимблдона, но не сумела защитить его, уступив Эмме Наварро в 1/16 финала. С понедельника она выпадет с топ-50.
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