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02 июля 2025, 18:22 | Обновлено 02 июля 2025, 19:52
264
1

Сергей Стаховский дал ответы на теннисный блиц-опрос

Украинский экс-теннисист побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні»

02 июля 2025, 18:22 | Обновлено 02 июля 2025, 19:52
264
1
Сергей Стаховский дал ответы на теннисный блиц-опрос
УП. Сергей Стаховский

Украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні» и ответил на небольшой блиц-опрос.

Теннисист, который тебя вдохновлял?

– Андрей Медведев, Патрик Рафтер.

Самый сложный соперник, с которым ты играл?

– Рафаэль Надаль.

Любимое покрытие?

– Трава.

Любимый турнир?

– Уимблдон.

Самый тяжелый матч в карьере?

– Илья Марченко, Австралия, 2013 год. На улице было 38 градусов, и мы играли 4 часа 51 минуту, 5 сетов.

Физика или менталка?

– Менталка.

Лучший игрок на сегодня?

– Карлос Алькарас.

Лучший игрок в истории?

– Роджер Федерер.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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