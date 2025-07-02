Сергей Стаховский дал ответы на теннисный блиц-опрос

Украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні» и ответил на небольшой блиц-опрос.

– Теннисист, который тебя вдохновлял?

– Андрей Медведев, Патрик Рафтер.

– Самый сложный соперник, с которым ты играл?

– Рафаэль Надаль.

– Любимое покрытие?

– Трава.

– Любимый турнир?

– Уимблдон.

– Самый тяжелый матч в карьере?

– Илья Марченко, Австралия, 2013 год. На улице было 38 градусов, и мы играли 4 часа 51 минуту, 5 сетов.

– Физика или менталка?

– Менталка.

– Лучший игрок на сегодня?

– Карлос Алькарас.

– Лучший игрок в истории?

– Роджер Федерер.