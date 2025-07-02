Сергей Стаховский дал ответы на теннисный блиц-опрос
Украинский экс-теннисист побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні»
Украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні» и ответил на небольшой блиц-опрос.
– Теннисист, который тебя вдохновлял?
– Андрей Медведев, Патрик Рафтер.
– Самый сложный соперник, с которым ты играл?
– Рафаэль Надаль.
– Любимое покрытие?
– Трава.
– Любимый турнир?
– Уимблдон.
– Самый тяжелый матч в карьере?
– Илья Марченко, Австралия, 2013 год. На улице было 38 градусов, и мы играли 4 часа 51 минуту, 5 сетов.
– Физика или менталка?
– Менталка.
– Лучший игрок на сегодня?
– Карлос Алькарас.
– Лучший игрок в истории?
– Роджер Федерер.
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