СТАХОВСКИЙ – про операцию «Паутина»: «Дерзость этой операции поражает»

Известный украинский экс-теннисист, а теперь боец спецподразделения «Альфа» Сергей Стаховский считает, что операция Службы безопасности Украины «Паутина» является уникальной и войдет во все мировые учебники ведения войн. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Армия TV».

Стаховский отметил, что эта операция, помимо уничтожения стратегических российских самолетов, произвела очень большой эмоционально-психологический эффект, в частности, огласку в мире, вызвала восторг у партнеров Украины.

По его словам, важным аспектом было обнародование информации об этой операции перед началом нового этапа российско-украинских переговоров.

«Мы также знали, что враг хотел нанести достаточно серьезный удар по территории Украины, если переговоры пошли бы не так как бы им хотелось, с привлечением этих самолетов. Мы сыграли очень грамотно на опережение», – подчеркнул Стаховский.

Он добавил, что операция была успешной за счет двух факторов – она была очень неожиданной и скрытой.

«Мы видели много видео, где местные, даже водители снимали как с их фуры поднимаются дроны, российские полицейские также снимают на телефоны, хотя могли бы сбивать дроны, мол, а куда это они летят, потому что даже не могли подумать, что это дроны не российские, а украинские и что они уничтожают их авиацию. Дерзость этой операции поражает».

По его словам, Украина ведет эту войну успешно благодаря тому, что у нас есть большие таланты среди военных и гражданского населения, которые постоянно придумывают новые способы как нанести поражение, нанести вред врагу и за счет этого «мы балансируем пока в этой войне». При этом он добавил, что украинцы делают очень много крутых вещей, которые россияне потом копируют и масштабируют.

Стаховский отметил, что огромная составляющая этой операции еще и экономическая. По его словам, когда силовики начали массово проверять фуры по всей россии, то образовались огромные очереди на дорогах и это значительно замедлило логистику врага, его производственные мощности и дало «очень качественный яркий экономический эффект» не только в виде сгоревших стратегических бомбардировщиков.