В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко

«Милан» принял решение по трансферу украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский гранд ищет замену Тео Эрнандесу, который ушел в «Аль-Хиляль».

«Россонери» вели переговоры с «Арсеналом» по Александру Зинченко, но были вынуждены от трансфера украинца из-за его зарплаты. «Милан» переключил внимание английского фулбека «Гента» Арчи Брауна. В ближайшие дни продолжатся переговоры по игроку бельгийского клуба.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что известно, что может помешать переходу Зинченко в клуб АПЛ.