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Италия
11 июля 2025, 13:45 |
1732
3

В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко

Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко

11 июля 2025, 13:45 |
1732
3
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Милан» принял решение по трансферу украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский гранд ищет замену Тео Эрнандесу, который ушел в «Аль-Хиляль».

«Россонери» вели переговоры с «Арсеналом» по Александру Зинченко, но были вынуждены от трансфера украинца из-за его зарплаты. «Милан» переключил внимание английского фулбека «Гента» Арчи Брауна. В ближайшие дни продолжатся переговоры по игроку бельгийского клуба.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что известно, что может помешать переходу Зинченко в клуб АПЛ.

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Александр Зинченко Милан Арсенал Лондон Тео Эрнандес Гент трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Бельгии по футболу Аль-Хиляль
Даниил Кирияка Источник: Football-Italia
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Комментарии 3
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Pop
Предсказуемо как и с остальными : Судаков, Ванат и т.д. Уровень наших футболистов не соответствует уровню серьезных клубов
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+2
Перець
розслабтесь дополірує лавку до кінця контракту і піде вільним агентом
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+1
Burevestnik
Можливо якби Зіна згодився на пониження зарплати,
то Мілан прийняв би інше рішення, бо Арсенал ніби хоче 13-15 лям.
Навіть тоді тільки "можливо".
Дія контракту з Арсеналом до літа 2026р.
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-2
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