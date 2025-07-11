В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко
«Милан» принял решение по трансферу украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский гранд ищет замену Тео Эрнандесу, который ушел в «Аль-Хиляль».
«Россонери» вели переговоры с «Арсеналом» по Александру Зинченко, но были вынуждены от трансфера украинца из-за его зарплаты. «Милан» переключил внимание английского фулбека «Гента» Арчи Брауна. В ближайшие дни продолжатся переговоры по игроку бельгийского клуба.
В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что известно, что может помешать переходу Зинченко в клуб АПЛ.
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то Мілан прийняв би інше рішення, бо Арсенал ніби хоче 13-15 лям.
Навіть тоді тільки "можливо".
Дія контракту з Арсеналом до літа 2026р.