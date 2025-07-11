«Это тревожит». Известно, что может помешать переходу Зинченко в клуб АПЛ

Врач Раджпал Брар, специализирующийся на травмах, прокомментировал слухи о возможном переходе украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в другой клуб из столицы Англии – «Вест Хэм».

«Клуб может более подробно изучить историю травм его икроножной мышцы, а также любые возрастные изменения, выходящие за пределы нормы, учитывая количество матчей, которые он сыграл на очень конкурентоспособном уровне.

Но ему всего 28 лет, поэтому никаких тревожных сигналов по этому поводу нет. Однако многочисленные травмы и нерегулярная игровая практика все же вызывают некоторую тревогу», – сказал Брар West Ham Zone.

Ранее стало известно, почему затягивается трансфер Зинченко.