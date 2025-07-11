Голкипер Барселоны назвал футболиста. которому отдал бы Золотой мяч

Польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч»:

«Если бы я мог отдать кому-то «Золотой мяч», то выбрал бы Педри, потому что он чаще всех производил на меня наибольшее впечатление. Зависит от того, как оценивать. Если бы мне нужно было выбрать лучшего игрока Европы или мира, я бы назвал Педри. Но с точки зрения шоу, каким должен быть футбол, и того, как мотивировать молодежь заниматься им, есть другие»

В прошедшем сезоне Педри провел 59 матчей на клубном уровне, в которых отличился 6 забитыми голами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Энрике назвал фаворита на «Золотой мяч».