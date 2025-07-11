«Он далеко впереди всех остальных». Энрике назвал фаворита на Золотой мяч

Испанский главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что обладателем «Золотого мяча» должен стать французский вингер Усман Дембеле:

«Чтобы получить приз, нужно забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде. Если и есть один игрок, который все это сделал, то это Усман Дембеле. На мой взгляд, он далеко впереди всех остальных»

В прошедшем сезоне Усман Дембеле провел 52 матча на клубном уровне, в которых отличился 35 забитыми голами и 16 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что известно, сколько заработал «ПСЖ» после разгрома в полуфинале против «Реала».