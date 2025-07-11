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  4. «Он далеко впереди всех остальных». Энрике назвал фаворита на Золотой мяч
Франция
11 июля 2025, 11:50 |
1216
1

«Он далеко впереди всех остальных». Энрике назвал фаворита на Золотой мяч

Испанский коуч ожидаемо выделил Усмана Дембеле

11 июля 2025, 11:50 |
1216
1
«Он далеко впереди всех остальных». Энрике назвал фаворита на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Испанский главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что обладателем «Золотого мяча» должен стать французский вингер Усман Дембеле:

«Чтобы получить приз, нужно забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде. Если и есть один игрок, который все это сделал, то это Усман Дембеле. На мой взгляд, он далеко впереди всех остальных»

В прошедшем сезоне Усман Дембеле провел 52 матча на клубном уровне, в которых отличился 35 забитыми голами и 16 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что известно, сколько заработал «ПСЖ» после разгрома в полуфинале против «Реала».

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Усман Дембеле Луис Энрике ПСЖ Золотой мяч
Даниил Кирияка Источник: beIN Sports
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D.Lanskoy
Я особисто волів би віддати Золотий Мʼяч нарешті Салаху. Він абсолютно кращий в АПЛ цього сезону, і лише невдача в ЛЧ знизила його шанси. Але вимушений погодитися з Енріке — Дембеле цього сезону видає просто видатну гру, при чому, працюючи на команду, і це дало неабиякий результат. Тож погоджуюсь — цього року Дембеле поза конкуренцією. 
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