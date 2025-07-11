«Он далеко впереди всех остальных». Энрике назвал фаворита на Золотой мяч
Испанский коуч ожидаемо выделил Усмана Дембеле
Испанский главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что обладателем «Золотого мяча» должен стать французский вингер Усман Дембеле:
«Чтобы получить приз, нужно забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде. Если и есть один игрок, который все это сделал, то это Усман Дембеле. На мой взгляд, он далеко впереди всех остальных»
В прошедшем сезоне Усман Дембеле провел 52 матча на клубном уровне, в которых отличился 35 забитыми голами и 16 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что известно, сколько заработал «ПСЖ» после разгрома в полуфинале против «Реала».
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