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Клубный чемпионат мира
11 июля 2025, 04:33 | Обновлено 11 июля 2025, 05:07
393
0

Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала

Парижане победили со счетом 4:0

11 июля 2025, 04:33 | Обновлено 11 июля 2025, 05:07
393
0
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За победу над Реалом и выход в финал турнира ПСЖ уже заработал 79,43 миллиона долларов и может заработать еще 40 млн, если победит Челси в решающем матче.

Реал покинул турнир с призовым фондом 59,43 миллиона долларов.

Финал между Челси и ПСЖ пройдет 13 июля и начнется в 22:00 по Киеву.

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Дмитрий Олейник Источник: NBC Sports
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