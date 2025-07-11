Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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За победу над Реалом и выход в финал турнира ПСЖ уже заработал 79,43 миллиона долларов и может заработать еще 40 млн, если победит Челси в решающем матче.

Реал покинул турнир с призовым фондом 59,43 миллиона долларов.

Финал между Челси и ПСЖ пройдет 13 июля и начнется в 22:00 по Киеву.