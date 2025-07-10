Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка Динамо перед спаррингом. К команде присоединился Герреро
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 15:57 | Обновлено 10 июля 2025, 16:02
241
0

ВИДЕО. Тренировка Динамо перед спаррингом. К команде присоединился Герреро

Футболисты киевского клуба продолжают подготовку к новому сезону в Австрии

10 июля 2025, 15:57 | Обновлено 10 июля 2025, 16:02
241
0
ВИДЕО. Тренировка Динамо перед спаррингом. К команде присоединился Герреро
ФК Динамо

Футболисты «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону в Австрии. В среду, 9 июля команда Александра Шовковского провела одну тренировку на футбольном поле «Терменштадиона» в Бад-Вальтерсдорфе.

Занятие началось с небольшой пробежки и разминки, после чего команда перешла к основной работе. Сначала были упражнения без ворот на контроль мяча, в то время как вратари занимались отдельно под руководством Михаила Михайлова. Затем началась работа над переходом от обороны к атаке и наоборот.

В конце тренировки команда сосредоточилась на завершении атак. В этом упражнении активное участие принимали голкиперы. Игроки линии защиты в это время работали отдельно над взаимодействиями в обороне. Также отдельное внимание было уделено выполнению стандартных положений.

К тренировочному сбору «Динамо» присоединился Эдуардо Герреро, который выступал за сборную Панамы на Золотом кубке КОНКАКАФ, завершив выступление на стадии четвертьфинала 29 июня. На первом занятии форвард выполнял преимущественно беговую работу.

В четверг, 10 июля, «Динамо» проведет свой третий контрольный матч на австрийском сборе. Соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Дании прошлого сезона – «Мидтьюлланд». Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Тренировка Динамо перед спаррингом. К команде присоединился Герреро

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Динамо – Мидтьюлланд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила об уходе многолетнего лидера
Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд видео Александр Шовковский Михаил Михайлов чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Эдуардо Герреро
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
Футбол | 09 июля 2025, 23:07 0
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится

У французов появился план Б

Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 10 июля 2025, 16:22 24
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Поединок состоится 10 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Футбол | 10.07.2025, 01:50
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб
Футбол | 10.07.2025, 16:04
Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб
Голкипер Милана получил новый вариант развития карьеры. Его хочет топ-клуб
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Футбол | 10.07.2025, 09:23
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
09.07.2025, 07:02 1
Бокс
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
09.07.2025, 06:44 2
Футбол
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
08.07.2025, 17:00 29
Футбол
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
09.07.2025, 01:50
Бокс
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 9
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем