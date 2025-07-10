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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 05:59 | Обновлено 10 июля 2025, 06:06
192
0

ФОТО. Плюс один игрок. Тренировка Динамо перед спаррингом с Мидтьюлландом

К киевской команде присоединился Эдуардо Герреро, вернувшийся из сборной

10 июля 2025, 05:59 | Обновлено 10 июля 2025, 06:06
192
0
ФОТО. Плюс один игрок. Тренировка Динамо перед спаррингом с Мидтьюлландом
ФК Динамо Киев

Футболисты «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону в Австрии. В среду команда Александра Шовковского провела одну тренировку на футбольном поле «Терменштадиона» в Бад-Вальтерсдорфе.

Занятие началось с небольшой пробежки и разминки, после чего команда перешла к основной работе. Сначала были упражнения без ворот на контроль мяча, в то время как вратари занимались отдельно под руководством Михаила Михайлова. Затем началась работа над переходом от обороны к атаке и наоборот.

В конце тренировки команда сосредоточилась на завершении атак. В этом упражнении активное участие принимали голкиперы. Игроки линии защиты в это время работали отдельно над взаимодействиями в обороне. Также отдельное внимание было уделено выполнению стандартных положений.

К тренировочному сбору «Динамо» присоединился Эдуардо Герреро, который выступал за сборную Панамы на Золотом кубке КОНКАКАФ, завершив выступление на стадии четвертьфинала 29 июня. На первом занятии форвард выполнял преимущественно беговую работу.

В четверг, 10 июля, «Динамо» проведёт свой третий контрольный матч на австрийском сборе. Соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Дании прошлого сезона – «Мидтьюлланд». Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

ФОТО. Плюс один игрок. Тренировка Динамо перед спаррингом с Мидтьюлландом

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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