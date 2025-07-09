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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 06:05 | Обновлено 09 июля 2025, 06:15
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0

ФОТО. Тренировка Динамо. Команда вернулась к работе после двух спаррингов

Киевская команда готовится к матчу с датским клубом Мидтьюлланд

09 июля 2025, 06:05 | Обновлено 09 июля 2025, 06:15
110
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Команда вернулась к работе после двух спаррингов
ФК Динамо

Первая команда «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону, проводя учебно-тренировочный сбор в Австрии.

После двух контрольных матчей с венгерской «Кишвардой» (0:2, 3:0) тренерский штаб предоставил игрокам один полноценный день отдыха. В понедельник, 7 июля, команда не проводила никаких тренировок, а футболисты посвятили свободное время восстановлению после насыщенной первой недели сборов.

А во вторник, 8 июля, бело-синие провели два занятия. Утренняя тренировка была посвящена силовым упражнениям. Уже во второй раз за время австрийского сбора на футбольном поле были организованы отдельные зоны, на каждой из которых игроки выполняли определенные задания, совмещающие работу на силу и упражнения с мячом.

Жаркая погода, державшаяся в первые дни пребывания киевлян в Австрии, сменилась прохладной. Более того, утренняя тренировка проходила под проливным дождем, который, впрочем, никак не повлиял на рабочее и позитивное настроение динамовцев. Напротив, игроки признались, что в такую погоду нагрузки переносятся гораздо легче, чем в экстремальную жару.

Вечерняя тренировка полностью была посвящена работе с мячами. Началась она с упражнений на пас. Затем команда отрабатывала тактические взаимодействия в обороне и при переходе в атаку. Завершилось вечернее занятие традиционным игровым мини-турниром с участием трех команд. Уже в третий раз за этот сбор победу одержала команда без манишек, в составе которой были опытные Буяльский и Караваев.

Следующий контрольный матч подопечные Александра Шовковского проведут в четверг, 10 июля, когда сыграют с датским «Мидтьюлландом».

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Динамо Киев тренировка видео фото Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Мидтьюлланд
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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