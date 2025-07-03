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03 июля 2025, 16:24 |
112
1

СТАХОВСКИЙ: «Теннис стал ментальным, стал тактическим, он стал умственным»

Украинский экс-теннисист побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні»

03 июля 2025, 16:24 |
112
1
СТАХОВСКИЙ: «Теннис стал ментальным, стал тактическим, он стал умственным»
Instagram. Сергей Стаховский

Украинский экс-теннисист, финалист юниорского US Open 2004, мастер-сержант спецподразделения СБУ «Альфа» Сергей Стаховский побывал на подкасте ютуб-канала «АкТИвні», где, кроме прочего, рассказал о ментальной составляющей в современном теннисе и психологических стрессах, которые переживают профессиональные теннисисты.

«Теннис уже давно перестал быть только физическим видом спорта. Он стал ментальным, он стал тактическим, он стал умственным. Тебе нужно быть в голове быстрым, то есть ты должен иметь знания для того, чтобы правильно оценивать ситуации и правильно на них реагировать.

Если банально заканчиваешь школу, то когда-то это было преимуществом. То есть когда-то игроки, которые не думали, были «отбитые», можно так сказать, и они просто били по мячу, он куда-то летел, и они за счет этого, не имея этого стресса и эмоций, выигрывали.

Это время уже прошло, сейчас теннис стал другим. Во-первых, матчи стали длинными. Каждый розыгрыш – это отдельный матч сам по себе. Уже нет такого, что какие-то легкие мячи ты ударил и выиграл сразу. Это становится уже комбинацией разных факторов.

И ребенок, который хочет показывать классные результаты на корте – девушки в 16-17, ребята гораздо позже – он должен иметь образование, быть интеллигентно образованным. Ок, возможно, не обязательно заканчивать университет с красным дипломом, но банально нужно иметь базовые знания, которые помогут тебе.

Потому что у тебя будет психологический стресс. Ты едешь за границу, тебе нужно знать язык, тебе нужно иметь коммуникационные скиллы, потому что ты будешь общаться с огромным количеством людей. У тебя должна быть команда, которая не всегда будет из твоей страны – то есть ты должен научиться с ними общаться.

Это все нужно для того, чтобы тебе было комфортно соревноваться. Если ты будешь постоянно в стрессе не на корте, а потом три часа на корте у тебя еще один стресс, ты не будешь показывать результаты, которые можешь показать».

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