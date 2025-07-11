ДИМИТРОВ: «Иногда сердце хочет продолжать... Но у Вселенной другие планы»

34-летний болгарский теннисист Григор Димитров прервал молчание после полученной травмы в матче 1/8 финала Уимблдона-2025, опубликовав пост в социальных сетях:

«Иногда сердце хочет продолжать... Но у Вселенной другие планы для нас. Снятие с того матча на Уимблдоне было одним из самых болезненных моментов в моей карьере.

Спасибо за непреодолимую волну любви – от семьи, друзей, болельщиков, коллег, всему теннисному сообществу... Ваши сообщения искренне помогли мне пережить эти трудные времена.

Спасибо всем. Правда. Восстановление начинается сейчас. Скоро увидимся».

В четвертом раунде травяного мейджора в Лондоне Григор побеждал Янника Синнера 2:0 по сетам, после чего на геймболе четвертого гейма в третьей партии подал эйс и свалился на газон. Григор получил травму правой грудной мышцы.

Ранее сообщалось, что Димитров пропустит несколько турниров после Уимблдона, на которые был заявлен, но к US Open будет готов.