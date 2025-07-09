Стало известно, когда восстановится Димитров после травмы на Уимблдоне-2025

7 июля 24-летний болгарский теннисист Григор Димитров был вынужден сняться с матча 1/8 финала Уимблдона-2025 против Янника Синнера из-за травмы. Болгарин побеждал 2:0 по сетам и в середине третьей партии отказался продолжать борьбу, схватившись за правую грудь после подачи на вылет.

Менеджер Димитрова Георгий Стойменов в комментарии болгарскому изданию TennisKafe сообщил, что Григор получил разрыв грудной мышцы. Характер травмы был определен после осмотра и консультации одного из лучших врачей в этой области.

Григор точно пропустит три турнира послед Уимблдона, где планировал сыграть: ATP 250 на грунтовых кортах в Бостаде (14–20 июля), Мастерсы в Торонто (27 июля – 7 августа) и Цинциннати (7–18 августа).

Согласно предварительным прогнозам, Димитров должен быть готов к участию в Открытом чемпионате США 2025. Последний турнир Grand Slam в этом году стартует 24 августа.