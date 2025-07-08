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Уимблдон
08 июля 2025, 01:40 | Обновлено 08 июля 2025, 01:48
216
0

Медицинская драма. Спортивный врач пояснил, какую травму получил Димитров

Дмитрий Бабелюк рассказал о большой грудной мышце

08 июля 2025, 01:40 | Обновлено 08 июля 2025, 01:48
216
0
Медицинская драма. Спортивный врач пояснил, какую травму получил Димитров
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк объяснил, какую именно травму получил болгарский теннисист Григор Димитров в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 против итальянца Янника Синнера:

«Медицинская драма на Уимблдоне. Григор Димитров снялся с матча против Янника Синнера при счете 2:0 по сетам после травмы большой грудной мышцы.

Это произошло после одной из подач болгарина, после чего он резко схватился за область грудной мышцы и сел на газон.

Физио сразу диагностировали проблему и, к сожалению, подтвердили, что теннисист не сможет продолжить, поскольку эта мышца играет ключевую роль при подаче и ударах с форхенда.

Большая грудная мышца (лат. musculus pectoralis major) имеет три части: ключичную, грудино-реберную, брюшную.

Она начинается от медиальной половины ключицы, грудины, хрящей верхних шести-семи ребер, а также от передней стенки влагалища прямой мышцы живота. Прикрепляется к гребню большого бугорка плечевой кости.

Основная функция – приведение руки к груди, внутренний поворот плеча, а также вспомогательная роль в дыхании.

Довольно редкая травма для тенниса, но, учитывая движения, за которые отвечает эта мышца, такая травма не выглядит удивительной».

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травма Григор Димитров Янник Синнер Уимблдон-2025 Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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