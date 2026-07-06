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  4. Димитров на супертайбрейке проиграл британцу в 1/8 финала Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2026, 22:34 | Обновлено 06 июля 2026, 23:16
261
0

Димитров на супертайбрейке проиграл британцу в 1/8 финала Уимблдона

Григор уступил Артуру Фери в пяти сетах

06 июля 2026, 22:34 | Обновлено 06 июля 2026, 23:16
261
0
Димитров на супертайбрейке проиграл британцу в 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров
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Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 146) завершил выступления на Уимблдоне-2026.

В четвертом раунде Димитров уступил британцу Артуру Фери (ATP 114) в пяти сетах за 3 часа и 58 минут – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7:10).

Это было первое очное противостояние соперников.

Что Димитров, что Фери получили wild card от организаторов соревнований.

Это был первый случай в истории Уимблдона, когда два теннисиста, получившие wild card, сыграли в четвертом раунде травяного мейджора.

Для Артура это дебютный четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Фери стал самым низкорейтинговым игроком в истории мейджора, который дошел до 1/4 финала после Ника Кирьоса (2014 год).

В четвертьфинале Фери сыграет с Флавио Коболли.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Григор Димитров [WC] – Артур Фери [WC] – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7:10)

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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