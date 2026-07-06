Димитров на супертайбрейке проиграл британцу в 1/8 финала Уимблдона
Григор уступил Артуру Фери в пяти сетах
Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 146) завершил выступления на Уимблдоне-2026.
В четвертом раунде Димитров уступил британцу Артуру Фери (ATP 114) в пяти сетах за 3 часа и 58 минут – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7:10).
Это было первое очное противостояние соперников.
Что Димитров, что Фери получили wild card от организаторов соревнований.
Это был первый случай в истории Уимблдона, когда два теннисиста, получившие wild card, сыграли в четвертом раунде травяного мейджора.
Для Артура это дебютный четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Фери стал самым низкорейтинговым игроком в истории мейджора, который дошел до 1/4 финала после Ника Кирьоса (2014 год).
В четвертьфинале Фери сыграет с Флавио Коболли.
Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала
Григор Димитров [WC] – Артур Фери [WC] – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7:10)
Фотогалерея матча
1 - Arthur Fery is the first wild card to reach the quarterfinals in Men’s Singles at Wimbledon since Nick Kyrgios in 2014. Hope. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/2VeMb2xmyG— OptaAce (@OptaAce) July 6, 2026
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