Ходар в борьбе. Определена половина пар 1/8 финала Мастерса в Цинциннати

На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) определены пары 1/8 финала в верхней части сетки.

Первый сеяный Александр Зверев на двух тай-брейках выиграл у Теренса Атмана. Далее представитель Германии встретится с Томми Полом, который с камбеком одолел Даниэля Валлехо.

Звездный испанский теннисист Рафаэль Ходар разгромил Алехандро Табило, отдав чилийцу всего три гейма. Следующим соперником Ходара будет седьмой сеяный Флавио Коболли – итальянец справился с Александером Блоксом.

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Алекс де Минаур, который посеян под пятым номером, одолел Артура Фери. В четвертом круге австралиец поборется с Артуром Фисом – француз оказался сильнее Иржи Легечки.

В еще одном поединки сойдутся обидчик Новака Джоковича Тьяго Агустин Тиранте и Якуб Меншик. Представитель Аргентины прошел Мартина Ландалусе, а чешский теннисист выиграл у Ринки Хидзикаты.

Вечером 18 августа и в ночь на 19 число на Мастерсе в Цинциннати пройдут матчи третьего раунда в нижней части сетки.

ATP 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Теренс Атман – 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Томми Пол [18] – Даниэль Валлехо – 3:6, 6:3, 6:4

Рафаэль Ходар [12] – Алехандро Табило [22] – 6:2, 6:1

Александер Блокс [28] – Флавио Коболли [7] – 5:7, 6:4, 5:7

Тьяго Агустин Тиранте – Мартин Ландалусе – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Ринки Хидзиката – Якуб Меншик [14] – 3:6, 4:6

Иржи Легечка [9] – Артур Фис [21] – 1:6, 7:6 (9:7), 3:6

Артур Фери [32] – Алекс де Минаур [5] – 5:7, 6:7 (3:7)

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Томми Пол [18]

Рафаэль Ходар [12] – Флавио Коболли [7]

Тьяго Агустин Тиранте – Якуб Меншик [14]

Иржи Легечка [9] – Алекс де Минаур [5]

Видеообзор матчей 1/16 финала в верхней части сетки (5-й игровой день)