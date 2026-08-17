Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Джоковича и Шелтона. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Цинциннати
ATP
17 августа 2026, 07:35 |
237
0

Без Джоковича и Шелтона. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Цинциннати

Первые два сеяных – Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим – продолжают борьбу

17 августа 2026, 07:35 |
237
0
Без Джоковича и Шелтона. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) определены все пары 1/16 финала.

Легендарный Новак Джокович сенсационно проиграл Тьяго Агустину Тиранте, который далее поборется с Мартином Ландалусе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Цинциннати также покинул чемпион Мастерса в Монреале Бен Шелтон – американец уступил Джейми Фарии. Представитель Португалии в третьем круге встретится с Адамом Уолтоном.

Помимо Джоковича [3] и Шелтона [8], из сеяных в 1/32 финала также проиграли Томас Мартин Этчеверри [26], Валентен Вашеро [15], Маттео Арнальди [31], Лучано Дардери [19], Зизу Бергс [30], Каспер Рууд [11], Франсиско Черундоло [20], Уго Умбер [24] и Артур Риндеркнеш [25].

Первые два сеяных – Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим – переиграли Кэмерона Норри и Стефаноса Циципаса соответственно. В 1/16 финала Зверев встретится с Теренсом Атманом, а Оже – с Хуаном Мартином Черундоло.

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Теренс Атман
Томми Пол [18] – Даниэль Валлехо

Рафаэль Ходар [12] – Алехандро Табило [22]
Александер Блокс [28] – Флавио Коболли [7]

Тьяго Агустин Тиранте – Мартин Ландалусе
Ринки Хидзиката – Якуб Меншик [14]

Иржи Легечка [9] – Артур Фис [21]
Артур Фери [32] – Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Даниэль Мерида Агилар
Жоао Фонсека [23] – Кристофер О'Коннел

Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш
Брендон Накашима [27] – Даниил Медведев [4]

Джейми Фария – Адам Уолтон
Майкл Чжен – Лоренцо Музетти [10]

Лернер Тьен [16] – Фрэнсис Тиафо [16]
Хуан Мартин Черундоло – Феликс Оже-Альяссим [2]

Видеообзор третьего игрового дня в Цинциннати

Видеообзор четвертого игрового дня в Цинциннати

По теме:
Ходар на Мастерсе в Цинциннати совершил камбек года, выбив Шаповалова
Жара в Цинциннати. Джокович проиграл стартовый матч на Мастерсе в США
Успешная защита трофея. Стал известен чемпион Мастерса в Монреале
Тьяго Агустин Тиранте ATP Цинциннати Александр Зверев Теренс Атман Томми Пол Рафаэль Ходар Алехандро Табило Александер Блокс Флавио Коболли Мартин Ландалус Ринки Хидзиката Якуб Меншик Иржи Легечка Артур Фис Алекс де Минаур Тейлор Фритц Даниэль Мерида Агилар Жоау Фонсека Кристофер О'Коннелл Андрей Рублев Нуну Боржеш Брэндон Накашима Даниил Медведев Жайме Фария Адам Уолтон Лоренцо Музетти Лернер Тьен Фрэнсис Тиафо Хуан Мануэль Черундоло Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Бен Шелтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 17 августа 2026, 03:44 3
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»

Украинец выделил легендарного Али

Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Бокс | 16 августа 2026, 22:42 0
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение

Рико рассказал, что происходило после боя

Таблица УПЛ. Карпаты и Шахтер – на вершине, Полесье и Динамо – рядом
Футбол | 17.08.2026, 06:23
Таблица УПЛ. Карпаты и Шахтер – на вершине, Полесье и Динамо – рядом
Таблица УПЛ. Карпаты и Шахтер – на вершине, Полесье и Динамо – рядом
Марта Костюк – София Кенин. Камбек в Цинциннати. Видеообзор матча
Теннис | 17.08.2026, 01:55
Марта Костюк – София Кенин. Камбек в Цинциннати. Видеообзор матча
Марта Костюк – София Кенин. Камбек в Цинциннати. Видеообзор матча
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
Футбол | 16.08.2026, 10:09
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич определил место для Динамо в чемпионате страны
Маркевич определил место для Динамо в чемпионате страны
16.08.2026, 09:51 36
Футбол
Моуриньо выпустил Волошина вместо Лунина. Реал отгрузил Шальке три мяча
Моуриньо выпустил Волошина вместо Лунина. Реал отгрузил Шальке три мяча
16.08.2026, 20:31 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты с 9 очками стали единоличным лидером
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты с 9 очками стали единоличным лидером
16.08.2026, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Харьков и Шахтер устроили стычку. Вмешались Срна и президент
ВИДЕО. Харьков и Шахтер устроили стычку. Вмешались Срна и президент
16.08.2026, 18:14 3
Футбол
Довбик впервые вышел в старте за новую команду. Судьбу матча решил один гол
Довбик впервые вышел в старте за новую команду. Судьбу матча решил один гол
15.08.2026, 20:03
Футбол
Суркис определил тренера, которому позвонит в случае увольнения Костюка
Суркис определил тренера, которому позвонит в случае увольнения Костюка
15.08.2026, 11:51 65
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
16.08.2026, 06:43 12
Бокс
В Динамо возник скандал: Костюк занял позицию по Ярмоленко – источник
В Динамо возник скандал: Костюк занял позицию по Ярмоленко – источник
16.08.2026, 10:34 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем