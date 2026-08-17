Без Джоковича и Шелтона. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Цинциннати

На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) определены все пары 1/16 финала.

Легендарный Новак Джокович сенсационно проиграл Тьяго Агустину Тиранте, который далее поборется с Мартином Ландалусе.

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Цинциннати также покинул чемпион Мастерса в Монреале Бен Шелтон – американец уступил Джейми Фарии. Представитель Португалии в третьем круге встретится с Адамом Уолтоном.

Помимо Джоковича [3] и Шелтона [8], из сеяных в 1/32 финала также проиграли Томас Мартин Этчеверри [26], Валентен Вашеро [15], Маттео Арнальди [31], Лучано Дардери [19], Зизу Бергс [30], Каспер Рууд [11], Франсиско Черундоло [20], Уго Умбер [24] и Артур Риндеркнеш [25].

Первые два сеяных – Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим – переиграли Кэмерона Норри и Стефаноса Циципаса соответственно. В 1/16 финала Зверев встретится с Теренсом Атманом, а Оже – с Хуаном Мартином Черундоло.

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Теренс Атман

Томми Пол [18] – Даниэль Валлехо

Рафаэль Ходар [12] – Алехандро Табило [22]

Александер Блокс [28] – Флавио Коболли [7]

Тьяго Агустин Тиранте – Мартин Ландалусе

Ринки Хидзиката – Якуб Меншик [14]

Иржи Легечка [9] – Артур Фис [21]

Артур Фери [32] – Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Даниэль Мерида Агилар

Жоао Фонсека [23] – Кристофер О'Коннел

Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш

Брендон Накашима [27] – Даниил Медведев [4]

Джейми Фария – Адам Уолтон

Майкл Чжен – Лоренцо Музетти [10]

Лернер Тьен [16] – Фрэнсис Тиафо [16]

Хуан Мартин Черундоло – Феликс Оже-Альяссим [2]

Видеообзор третьего игрового дня в Цинциннати

Видеообзор четвертого игрового дня в Цинциннати