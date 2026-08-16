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ATP
16 августа 2026, 00:05 | Обновлено 16 августа 2026, 00:31
1061
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Жара в Цинциннати. Джокович проиграл стартовый матч на Мастерсе в США

Новак уступил Тьяго Агустину Тиранте; во втором сете 39-летнему сербу стало плохо

16 августа 2026, 00:05 | Обновлено 16 августа 2026, 00:31
1061
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Жара в Цинциннати. Джокович проиграл стартовый матч на Мастерсе в США
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Легендарный 39-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде Новак в трех сетах потерпел поражение от представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте (АТР 50) за 2 часа и 44 минуты.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:2, 4:6, 4:6

После 18-минутного третьего гейма во второй партии (2:1) Новак вызвал на корт физио. Из-за жары Джоковича стошнило на корте, а врач мерял сербу пульс.

Тиранте одержал крупнейшую победу в карьере. Для аргентинца эта второй выигранный матч против игрока из топ-10 мирового рейтинга АТР – неделей ранее в Торонто он выбил Тейлора Фритца.

Помимо Джоковича, Тиранте в Цинциннати также справился с Яном Чоински. Его следующим оппонентом будет Мартин Ландалусе (Испания, ATP 67).

Видеообзор матча

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Тьяго Агустин Тиранте Новак Джокович ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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