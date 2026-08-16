Жара в Цинциннати. Джокович проиграл стартовый матч на Мастерсе в США
Новак уступил Тьяго Агустину Тиранте; во втором сете 39-летнему сербу стало плохо
Легендарный 39-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде Новак в трех сетах потерпел поражение от представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте (АТР 50) за 2 часа и 44 минуты.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Новак Джокович (Сербия) [3] – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:2, 4:6, 4:6
После 18-минутного третьего гейма во второй партии (2:1) Новак вызвал на корт физио. Из-за жары Джоковича стошнило на корте, а врач мерял сербу пульс.
Тиранте одержал крупнейшую победу в карьере. Для аргентинца эта второй выигранный матч против игрока из топ-10 мирового рейтинга АТР – неделей ранее в Торонто он выбил Тейлора Фритца.
Помимо Джоковича, Тиранте в Цинциннати также справился с Яном Чоински. Его следующим оппонентом будет Мартин Ландалусе (Испания, ATP 67).
Видеообзор матча
Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.— Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026
During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB
TOP, Thiago 🙌— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026
Tiranted battles past three-time champion Djokovic 2-6 6-4 6-4 at #CincyTennis pic.twitter.com/sJczqBWjhQ
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