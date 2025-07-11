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  4. ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли
Уимблдон
11 июля 2025, 14:01 |
651
1

ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли

Белинда вышла на матч против Иги Свентек с треснутым ногтем

11 июля 2025, 14:01 |
651
1
ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

10 июля польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич в матче 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025.

Ига добыла победу со счетом 6:2, 6:0 за 1 час и 12 минут. Это была пятая встреча соперниц, Ига в четвертый раз одолела Белинду.

Белинда вышла на поединок с дыркой в кроссовке. Все из-за того, что у нее треснул ноготь. Швейцарка проделала дырку в обуви, чтобы уменьшить боль.

Бенчич на Уимблдоне успела переиграть Алишу Паркс, Эльзу Жакемо, Элизабетту Коччаретто, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву. Для Белинды это был первый полуфинал мейджора в Лондоне и второй на Grand Slam.

ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли

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фото Белинда Бенчич Ига Свёнтек Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashamar
Тоді зрозуміло, що трапилось і питань нема. Белінді скорішого одужання.
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