10 июля польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич в матче 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025.

Ига добыла победу со счетом 6:2, 6:0 за 1 час и 12 минут. Это была пятая встреча соперниц, Ига в четвертый раз одолела Белинду.

Белинда вышла на поединок с дыркой в кроссовке. Все из-за того, что у нее треснул ноготь. Швейцарка проделала дырку в обуви, чтобы уменьшить боль.

Бенчич на Уимблдоне успела переиграть Алишу Паркс, Эльзу Жакемо, Элизабетту Коччаретто, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву. Для Белинды это был первый полуфинал мейджора в Лондоне и второй на Grand Slam.

ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли