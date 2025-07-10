Белинда Бенчич – Ига Свентек. Баранка в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025
10 июля польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич в матче 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025.
Ига добыла победу со счетом 6:2, 6:0 за 1 час и 12 минут. Это была пятая встреча соперниц, Ига в четвертый раз одолела Белинду.
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Свентек впервые в карьере пробилась в финал Уимблдона. За трофей травяного мейджора она поборется с Амандой Анисимовой.
🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала
Белінда Бенчич – Ига Свентек [8] – 2:6, 0:6
Видеообзор матча
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