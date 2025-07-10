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  4. Белинда Бенчич – Ига Свентек. Баранка в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Уимблдон
10 июля 2025, 21:08 |
194
0

Белинда Бенчич – Ига Свентек. Баранка в полуфинале Уимблдона. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025

10 июля 2025, 21:08 |
194
0
Белинда Бенчич – Ига Свентек. Баранка в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Белинда Бенчич

10 июля польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах переиграла швейцарку Белинду Бенчич в матче 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025.

Ига добыла победу со счетом 6:2, 6:0 за 1 час и 12 минут. Это была пятая встреча соперниц, Ига в четвертый раз одолела Белинду.

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Свентек впервые в карьере пробилась в финал Уимблдона. За трофей травяного мейджора она поборется с Амандой Анисимовой.

🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала

Белінда Бенчич – Ига Свентек [8] – 2:6, 0:6

Видеообзор матча

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Уимблдон-2025 Ига Свёнтек Белинда Бенчич теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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