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  4. Ровно 15 лет назад сборная Испании стала чемпионом мира
Чемпионат мира
11 июля 2025, 14:24 |
82
0

Ровно 15 лет назад сборная Испании стала чемпионом мира

«Фурия Роха» обыграла в финале нидерландцев со счетом 1:0

11 июля 2025, 14:24 |
82
0
Ровно 15 лет назад сборная Испании стала чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine

15 лет назад сборная Испании впервые в своей истории завоевала Кубок чемпионата мира.

11 июля 2010 года состоялся финал чемпионата мира между сборными Испании и Нидерландов. Матч завершился минимальной победой «Фурии Рохи» – 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Андрес Иньеста.

На пути к трофею испанцы обыграли сборные Гондураса (2:0), Чили (2:1), Португалии (1:0), Парагвая (1:0), Германии (1:0) и Нидерландов (1:0). Единственное поражение Испания потерпела на групповом этапе – во встрече против сборной Швейцарии (0:1).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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