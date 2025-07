Ровно 15 лет назад сборная Испании стала чемпионом мира

15 лет назад сборная Испании впервые в своей истории завоевала Кубок чемпионата мира.

11 июля 2010 года состоялся финал чемпионата мира между сборными Испании и Нидерландов. Матч завершился минимальной победой «Фурии Рохи» – 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Андрес Иньеста.

На пути к трофею испанцы обыграли сборные Гондураса (2:0), Чили (2:1), Португалии (1:0), Парагвая (1:0), Германии (1:0) и Нидерландов (1:0). Единственное поражение Испания потерпела на групповом этапе – во встрече против сборной Швейцарии (0:1).

