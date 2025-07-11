Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина

Клуб итальянской Серии А «Болонья» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 22-летнего вингера «Шахтера» Кевина.

Несмотря на прежние сообщения о том, что итальянский клуб якобы предложил за бразильца гарантированные 25 миллионов евро, а еще 5 миллионов пообещали в виде бонусов, ныне из Италии приходит совсем иная информация.

В частности, по данным Sky Sport, «Болонья» предложила «Шахтеру» за Кевина всего 15 миллионов евро плюс бонусы. В ответ «горняки» шокировали итальянцев своими требованиями – 40 миллионов евро.

Таким образом, отмечает источник, в настоящий момент стороны находятся весьма далеко от достижения компромисса.

Контракт Кевина с «Шахтером» действует до конца 2028 года.