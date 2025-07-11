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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 12:31 |
1773
3

Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина

В Италии пишут, что «красно-синие» предложили за бразильца всего 15 миллионов евро

11 июля 2025, 12:31 |
1773
3
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
shakhtar.com. Кевин

Клуб итальянской Серии А «Болонья» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 22-летнего вингера «Шахтера» Кевина.

Несмотря на прежние сообщения о том, что итальянский клуб якобы предложил за бразильца гарантированные 25 миллионов евро, а еще 5 миллионов пообещали в виде бонусов, ныне из Италии приходит совсем иная информация.

В частности, по данным Sky Sport, «Болонья» предложила «Шахтеру» за Кевина всего 15 миллионов евро плюс бонусы. В ответ «горняки» шокировали итальянцев своими требованиями – 40 миллионов евро.

Таким образом, отмечает источник, в настоящий момент стороны находятся весьма далеко от достижения компромисса.

Контракт Кевина с «Шахтером» действует до конца 2028 года.

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Кевин (Шахтер) Болонья Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Saar
Та після мега крутої перемоги в ЛЄ над грандом світового футболу, вже можна і 200млн 
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