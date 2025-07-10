Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин

10 июля состоялись полуфинальные матчи Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах.

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Представительница США впервые в карьере пробилась в финал турнира Grand Slam. Ее предыдущим лучшим результатом на мейджорах был полуфинал Ролан Гаррос в 2019 года, где она уступила Эшли Барти.

Аманда проведет седьмой финал на уровне Тура и поборется за четвертый титул (второй в 2025 году). В этом сезона Анисимова стала чемпионкой хардовых соревнований WTA 1000 в Дохе, Катар.

Полька Ига Свентек, которая ранее долгое время была первой ракеткой мира, а на этом Уимблдоне посеяна под восьмым номером, в полуфинале уничтожила швейцарку Белинду Бенчич.

Для Иги это будет первый финал Уимблдона в карьере и шестой на слэмах. Ранее она ни разу не проигрывала в решающих поединках на мейджорах. На ее счету четыре трофея Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) и один на US Open (2022).

Что касается общего количество финалов Свентек в Туре, то теперь у нее их 28 при 22 титулах.

Ранее Анисимова и Свентек никогда не играли между собой. Финал Уимблдона у женщин запланирован на субботу, 12 июля.

Уимблдон-2025. Пары 1/2 финала

10.07, 15:30. Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [13] – 4:6, 6:4, 4:6

10.07, 19:00. Белинда Бенчич – Ига Свентек [8] – 2:6, 0:6

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Видеообзор матча Арина Соболенко – Аманда Анисимова

Видеообзор матча Белинда Бенчич – Ига Свентек