ФОТО. «Расцениваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским

Золотой призер Олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе, а ныне народный депутат Украины Жан Беленюк встретился и сыграл в шахматы с известным украинским экстренным теннисистом Сергеем Стаховским.

«Ответил категорическим отказом на предложение Сергея Стаховского сыграть мне «черными» в шахматы. Рассматриваю такие предложения как дерзкое проявление расизма!» – подписал соответствующую публикацию в своем Facebook-аккаунте Жан Беленюк.

Встреча спортсменов состоялась на Всеукраинском турнире «Олимпийские надежды».

ФОТО. «Рассматриваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским