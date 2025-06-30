ФОТО. «Расцениваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским
Два известных украинских спортсмена сыграли в шахматы
Золотой призер Олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе, а ныне народный депутат Украины Жан Беленюк встретился и сыграл в шахматы с известным украинским экстренным теннисистом Сергеем Стаховским.
«Ответил категорическим отказом на предложение Сергея Стаховского сыграть мне «черными» в шахматы. Рассматриваю такие предложения как дерзкое проявление расизма!» – подписал соответствующую публикацию в своем Facebook-аккаунте Жан Беленюк.
Встреча спортсменов состоялась на Всеукраинском турнире «Олимпийские надежды».
ФОТО. «Рассматриваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским
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