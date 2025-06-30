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  4. ФОТО. «Расцениваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским
Борьба
30 июня 2025, 22:07 |
489
0

ФОТО. «Расцениваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским

Два известных украинских спортсмена сыграли в шахматы

30 июня 2025, 22:07 |
489
0
ФОТО. «Расцениваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским
Facebook. Жан Беленюк и Сергей Стаховский

Золотой призер Олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе, а ныне народный депутат Украины Жан Беленюк встретился и сыграл в шахматы с известным украинским экстренным теннисистом Сергеем Стаховским.

«Ответил категорическим отказом на предложение Сергея Стаховского сыграть мне «черными» в шахматы. Рассматриваю такие предложения как дерзкое проявление расизма!» – подписал соответствующую публикацию в своем Facebook-аккаунте Жан Беленюк.

Встреча спортсменов состоялась на Всеукраинском турнире «Олимпийские надежды».

ФОТО. «Рассматриваю это как расизм». Беленюк встретился со Стаховским

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фото Жан Беленюк Сергей Стаховский шахматы
Дмитрий Вус Источник: Facebook
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