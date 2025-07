ПСЖ станет первым французским клубом, который сыграет в финале турнира ФИФА

13 июля в финале клубного чемпионата мира сыграют «ПСЖ» и «Челси».

«ПСЖ» стал первым французским клубом, который сыграет в финале турнира ФИФА.

Впервые в истории французский клуб встретится с английским в финале международного соревнования.

«ПСЖ» в сезоне 2024/25 имеет 5 побед против английских команд:

«ПСЖ» – «Арсенал» 2:1

«Арсенал» – «ПСЖ» 0:1

«ПСЖ» – «Астон Вилла» 3:1

«Ливерпуль» – «ПСЖ 0:1

»ПСЖ« – »Манчестер Сити« 4:2

31 день будет отделять последний официальный матч «ПСЖ» в сезоне 2024/25 (13 июля, финал против «Челси») от первого официального матча сезона 2025/26 (13 августа). Это будет наименьший промежуток времени (без учета COVID) между двумя сезонами для команды Лиги 1 с 1997 года («Бастия», 29 дней).

«Челси» и «ПСЖ» имеют одни из самых молодых составов среди всех участников клубного чемпионата мира. Средний возраст игроков «Челси» составляет 22.7 года, а «ПСЖ» – 23.1 года.

Маркиньос может сыграть свой уже 22–й финальный матч во всех турнирах за «ПСЖ».

