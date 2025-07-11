Донецкий «Шахтер» сообщил о рождении ребенка в семье 28-летнего полузащитника Егора Назарины.

Жена футболиста, Карина, родила дочь, которую пара назвала Адрианой.

«Самый главный подарок и самый счастливый день в моей жизни. Мы долго ждали этого момента и, слава Богу, наша мечта осуществилась. Спасибо тебе, любимая. Я безгранично вас люблю!», – заявил Назарина.

Представители клуба поздравили Егора и Карину с важным днем в его жизни и пожелали новорожденному ребенку всех благ.

«Поздравляем Карину и Егора с этим счастливым моментом их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малышу, мира, добра и благополучия всей семье», – написала пресс-служба.

Примечательно, что 10 июля Назарина вышел на замену на 85-й минуте в первом матче против финского «Ильвеса» в Q1 Лиги Европы, который проходил на стадионе «Стожице» в Любляне. В итоге украинская команда без проблем одолела соперника – 6:0.

Полузащитник Шахтера стал отцом после победы в Лиге Европы