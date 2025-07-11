Полузащитник Шахтера стал отцом после победы в Лиге Европы
Радостное событие в семье Егора Назарины
Донецкий «Шахтер» сообщил о рождении ребенка в семье 28-летнего полузащитника Егора Назарины.
Жена футболиста, Карина, родила дочь, которую пара назвала Адрианой.
«Самый главный подарок и самый счастливый день в моей жизни. Мы долго ждали этого момента и, слава Богу, наша мечта осуществилась. Спасибо тебе, любимая. Я безгранично вас люблю!», – заявил Назарина.
Представители клуба поздравили Егора и Карину с важным днем в его жизни и пожелали новорожденному ребенку всех благ.
«Поздравляем Карину и Егора с этим счастливым моментом их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малышу, мира, добра и благополучия всей семье», – написала пресс-служба.
Примечательно, что 10 июля Назарина вышел на замену на 85-й минуте в первом матче против финского «Ильвеса» в Q1 Лиги Европы, который проходил на стадионе «Стожице» в Любляне. В итоге украинская команда без проблем одолела соперника – 6:0.
Полузащитник Шахтера стал отцом после победы в Лиге Европы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко
10 июля Аманда Анисимова наказала Арину Соболенко, а Ига Свентек выбила Белинду Бенчич