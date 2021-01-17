Стаховский вслед за Костюк отправляется на строгий карантин

На борту самолета, которым украинец летел из Дохи, также был зафиксирован случай коронавируса

  • 17.01.2021 14:49
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Стаховский вслед за Костюк отправляется на строгий карантин
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский летел в Австралию рейсом из Дохи, на котором был зафиксирован случай коронавируса.
 
Таким образом, следующие две недели он проведет в строгом карантине в отеле без возможности покидать свою комнату для тренировок. 
 
Ранее на самолете из ОАЭ, на котором также был зафиксирован случай заражения коронавирусом, летели украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.
 
Организаторы озвучили идею создания «пузыря» внутри «пузыря», чтобы дать шанс теннисистам с отрицательными тестами посещать тренировки. Однако вероятность того, что такой план одобрят власти штата Виктория, минимальна.

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Источник — Большой теннис Украины

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