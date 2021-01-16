Костюк проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса

Третья ракетка Украины Марта Костюк отправится на двухнедельный карантин в Австралии, где 8 февраля начнется первый в сезоне турнир Большого шлема - Australian Open.
18-летняя украинка прилетела в Мельбурн на специальном рейсе, который организован специально для теннисистов-участников турнира. Однако у одного из пассажиров самолета диагностирован коронавирус.
Согласно протоколу безопасности, все теннисисты, которые пребывали в одном самолете с заболевшим, отправятся на самоизоляцию в Мельбурне и не смогут покидать отель.
Вместе с Костюк на карантин отправлены еще 23 теннисиста. Все они не смогут тренироваться в течение ближайших 14 дней.
Источник — Twitter
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