Костюк проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса

Украинская теннисистка не сможет тренироваться, поскольку пассажир её рейса сдал положительный тест

  • 16.01.2021 13:34
  • 896 просмотров
  • 4 комментария
Костюк проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк отправится на двухнедельный карантин в Австралии, где 8 февраля начнется первый в сезоне турнир Большого шлема - Australian Open.

18-летняя украинка прилетела в Мельбурн на специальном рейсе, который организован специально для теннисистов-участников турнира. Однако у одного из пассажиров самолета диагностирован коронавирус.

Согласно протоколу безопасности, все теннисисты, которые пребывали в одном самолете с заболевшим, отправятся на самоизоляцию в Мельбурне и не смогут покидать отель.

Вместе с Костюк на карантин отправлены еще 23 теннисиста. Все они не смогут тренироваться в течение ближайших 14 дней.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.01.2021 14:11
    0
    Хрень которую поймут только австралийцы.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.01.2021 14:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 16.01.2021 13:43
    Тільки цього не вистачало. Чистий нефарт. Після двох тижнів без тренувань важко чогось очікувати від Марти на АО.
    І таких несподіванок слід чекати протягом всього року.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 16.01.2021 13:58
    +1
    Что-то Австралия с Новой Зеландией помешались на безопасности. Первые щемят теннисистов, вторые сняли футбольный клуб с клубного ЧМ. Теперь хз, как Марта преодолеет эти трудности.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.01.2021 13:43
    +2
    Тільки цього не вистачало. Чистий нефарт. Після двох тижнів без тренувань важко чогось очікувати від Марти на АО.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.01.2021 13:43
    +2
    Тільки цього не вистачало. Чистий нефарт. Після двох тижнів без тренувань важко чогось очікувати від Марти на АО.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.01.2021 14:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 16.01.2021 13:43
    Тільки цього не вистачало. Чистий нефарт. Після двох тижнів без тренувань важко чогось очікувати від Марти на АО.
    І таких несподіванок слід чекати протягом всього року.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 16.01.2021 13:58
    +1
    Что-то Австралия с Новой Зеландией помешались на безопасности. Первые щемят теннисистов, вторые сняли футбольный клуб с клубного ЧМ. Теперь хз, как Марта преодолеет эти трудности.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.01.2021 14:11
    0
    Хрень которую поймут только австралийцы.
    Ссылка
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