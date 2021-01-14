ВИДЕО. Марта Костюк показала, как летит в Австралию

Украинку сопровождает испанка Паула Бадоса Хиберт

  • 14.01.2021 12:00
  • 1466 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Марта Костюк показала, как летит в Австралию
© Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вылетела из Дубая в Мельбурн, где в ближайшее время будет проходить карантин перед выступлением в основной сетке  Открытого чемпионата Австралии.
 
Марта делится с подписчиками в инстаграме деталями полета, в котором ее сопровождает испанка Паула Бадоса, с которой украинка проведет первую неделю тренировок. Во время второй недели к ним присоединятся Елена Рыбакина и Бьянка Андрееску.
 
Девушки летят эконом-классом, рейс предназначен исключительно для игроков. 

 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 14.01.2021 12:24
    0
    Офігітельний контент
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.01.2021 12:24
    0
    Офігітельний контент
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности