ВИДЕО. Марта Костюк показала, как летит в Австралию

Украинская теннисистка Марта Костюк вылетела из Дубая в Мельбурн, где в ближайшее время будет проходить карантин перед выступлением в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.



Марта делится с подписчиками в инстаграме деталями полета, в котором ее сопровождает испанка Паула Бадоса, с которой украинка проведет первую неделю тренировок. Во время второй недели к ним присоединятся Елена Рыбакина и Бьянка Андрееску.



Девушки летят эконом-классом, рейс предназначен исключительно для игроков.