Костюк рассказала о том, как и с кем будет готовиться к Australian Open

Australian Open начнется только 8-го февраля, однако теннисисты из-за коронавирусных ограничений будут вынуждены прибыть в страну заранее и провести время в карантине.

Украинская теннисистка Марта Костюк уже знает, с кем будет работать во время карантина.

«Что касается поездки в Австралию, то я знаю, что из Абу-Даби вылетают 3 самолета, каждый летит своей секцией, с кем тренируется на карантине. На первой неделе карантина я буду тренироваться с Паулой Бадосой, а на второй неделе к нам присоединятся Елена Рыбакина и Бьянка Андрееску. Вылетаем мы все в четверг».

«Нам сообщили, чтобы по прилете мы были готовы провести еще 2-3 часа, занимаясь всеми документами, бумагами, тестами», - рассказал Костюк.

Марта будет стартовать с основной сетки вместе с Элиной Свитолиной. Вероятно, место в основе получит и Катерина Козлова.