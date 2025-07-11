Короли на вершине. Лучшие бомбардиры одного сезона лиги в XXI веке

Несмотря на смену поколений в футболе и появление новых звезд и вундеркиндов на сегодняшний день никто не смог даже близко приблизиться к тому уровню, который демонстрировали в своем расцвете Лионель Месси и Криштиану Роналду. Неизвестно, сможем ли еще когда–нибудь увидеть противостояние подобного уровня в будущем.

Рейтинг лучших голеадоров одного сезона топ-5 европейских лиг в XXI веке:

Лионель Месси – 2011/12 (Барселона, Ла Лига) – 50 голов в 37 матчах Криштиану Роналду – 2014/15 (Реал Мадрид, Ла Лига) – 48 голов в 35 матчах Лионель Месси – 2012/13 (Барселона, Ла Лига) – 46 голов в 32 матчах Криштиану Роналду – 2010/11 (Реал Мадрид, Ла Лига) – 40 голов в 34 матчах Лионель Месси – 2014/15 (Барселона, Ла Лига) – 43 гола в 38 матчах Роберт Левандовски – 2020/21 (Бавария, Бундеслига) – 41 гол в 29 матчах Криштиану Роналду – 2010/11 (Реал Мадрид, Ла Лига) – 40 голов в 34 матчах Луис Суарес – 2015/16 (Барселона, Ла Лига) – 40 голов в 35 матчах Златан Ибрагимович – 2015/16 (ПСЖ, Лига 1) – 38 голов в 31 матче Лионель Месси – 2016/17 (Барселона, Ла Лига) – 37 голов в 34 матчах

Лучший коэффициент результативности в рейтинге имеет Месси, который в сезоне 2012/13 в 32 поединках забил 46 мячей (1,44). Рекорд по количеству голов в одной кампании топ-5 чемпионатов также принадлежит Лионелю. Больше всего представителей в рейтинге имеет «Барселона» (Лионель Месси и Луис Суарес).