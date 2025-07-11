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Испания
11 июля 2025, 13:39 |
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Короли на вершине. Лучшие бомбардиры одного сезона лиги в XXI веке

Месси и Роналду поделили между собой первую пятерку рейтинга

11 июля 2025, 13:39 |
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Короли на вершине. Лучшие бомбардиры одного сезона лиги в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на смену поколений в футболе и появление новых звезд и вундеркиндов на сегодняшний день никто не смог даже близко приблизиться к тому уровню, который демонстрировали в своем расцвете Лионель Месси и Криштиану Роналду. Неизвестно, сможем ли еще когда–нибудь увидеть противостояние подобного уровня в будущем.

Рейтинг лучших голеадоров одного сезона топ-5 европейских лиг в XXI веке:

  1. Лионель Месси – 2011/12 (Барселона, Ла Лига) – 50 голов в 37 матчах
  2. Криштиану Роналду – 2014/15 (Реал Мадрид, Ла Лига) – 48 голов в 35 матчах
  3. Лионель Месси – 2012/13 (Барселона, Ла Лига) – 46 голов в 32 матчах
  4. Криштиану Роналду – 2010/11 (Реал Мадрид, Ла Лига) – 40 голов в 34 матчах
  5. Лионель Месси – 2014/15 (Барселона, Ла Лига) – 43 гола в 38 матчах
  6. Роберт Левандовски – 2020/21 (Бавария, Бундеслига) – 41 гол в 29 матчах
  7. Криштиану Роналду – 2010/11 (Реал Мадрид, Ла Лига) – 40 голов в 34 матчах
  8. Луис Суарес – 2015/16 (Барселона, Ла Лига) – 40 голов в 35 матчах
  9. Златан Ибрагимович – 2015/16 (ПСЖ, Лига 1) – 38 голов в 31 матче
  10. Лионель Месси – 2016/17 (Барселона, Ла Лига) – 37 голов в 34 матчах

Лучший коэффициент результативности в рейтинге имеет Месси, который в сезоне 2012/13 в 32 поединках забил 46 мячей (1,44). Рекорд по количеству голов в одной кампании топ-5 чемпионатов также принадлежит Лионелю. Больше всего представителей в рейтинге имеет «Барселона» (Лионель Месси и Луис Суарес).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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