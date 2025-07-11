Украина. Премьер лига11 июля 2025, 14:18 |
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ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля
Вест Бромвич вышел вперед в товарищеском матче
11 июля 2025, 14:18 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.
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На 56-й минуте поединка англичанам удалось выйти вперед. Забитым мячом после подачи с фланга отличился центральный защитник Нэт Филлипс, который известен футбольному миру своими выступлениями за Ливерпуль.
ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля
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