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  4. ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 14:18 |
280
0

ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля

Вест Бромвич вышел вперед в товарищеском матче

11 июля 2025, 14:18 |
280
0
ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Нат Филлипс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте поединка англичанам удалось выйти вперед. Забитым мячом после подачи с фланга отличился центральный защитник Нэт Филлипс, который известен футбольному миру своими выступлениями за Ливерпуль.

ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля

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Динамо Киев товарищеские матчи Вест Бромвич чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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