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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Лига Европы
11 июля 2025, 13:56 |
1399
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»

Известный эксперт оценил игру Алиссона Сантаны

11 июля 2025, 13:56 |
1399
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег Федорчук

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру бразильского вингера донецкого «Шахтера» Алиссона Сантаны в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0):

«Все бразильцы имеют большую мотивацию на еврокубковые матчи, чтобы засветиться и продать себя. А так у Алиссона все есть – он довольно мощный, быстрый, хорошо видит поле, имеет хорошее чувство пространства и очень сообразительный. Футболисты иногда говорят, что забить легче, чем отдать. То, что Алиссон забил два гола – уже хорошо, а еще три результативные передачи партнерам – это вообще топ.

Я думаю, если его карьера и дальше будет двигаться в таком же направлении, то надолго в «Шахтере» он не задержится».

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Алиссон Сантана Олег Федорчук Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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New Zealander
Це так. А пам'ятаєте який гольовий пас дав Аллісон у фіналі кубка з Динамо? Уммм. Смакота. 
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