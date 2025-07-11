Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру бразильского вингера донецкого «Шахтера» Алиссона Сантаны в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0):

«Все бразильцы имеют большую мотивацию на еврокубковые матчи, чтобы засветиться и продать себя. А так у Алиссона все есть – он довольно мощный, быстрый, хорошо видит поле, имеет хорошее чувство пространства и очень сообразительный. Футболисты иногда говорят, что забить легче, чем отдать. То, что Алиссон забил два гола – уже хорошо, а еще три результативные передачи партнерам – это вообще топ.

Я думаю, если его карьера и дальше будет двигаться в таком же направлении, то надолго в «Шахтере» он не задержится».