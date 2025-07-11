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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 12:17 | Обновлено 11 июля 2025, 12:19
1448
0

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу

Также обновление коснется и самого трофея

11 июля 2025, 12:17 | Обновлено 11 июля 2025, 12:19
1448
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу
УАФ

Украинская ассоциация футбола официально объявила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже с сезона 2025/26.

Новый формат Кубка:

  • Старт с квалификации среди победителей региональных кубков
  • С 1/32 финала – к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков)
  • В 1/16 финала – еще 4 клуба, представляющие Украину в Европе
  • Один раунд – один матч. Без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти
  • Максимально слепой жребий: «Шахтер» или «Динамо» могут играть между собой или против любителей
  • Все матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ
  • Впервые за много лет – новый трофей

Первые матчи обновленного Кубка Украины запланированы на 9-10 августа.

Победителем прошлогоднего Кубка Украины стал донецкий «Шахтер».

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Кубок Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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