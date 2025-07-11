Украина. Премьер лига11 июля 2025, 12:17 | Обновлено 11 июля 2025, 12:19
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ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу
Также обновление коснется и самого трофея
11 июля 2025, 12:17 | Обновлено 11 июля 2025, 12:19
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Украинская ассоциация футбола официально объявила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже с сезона 2025/26.
Новый формат Кубка:
- Старт с квалификации среди победителей региональных кубков
- С 1/32 финала – к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков)
- В 1/16 финала – еще 4 клуба, представляющие Украину в Европе
- Один раунд – один матч. Без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти
- Максимально слепой жребий: «Шахтер» или «Динамо» могут играть между собой или против любителей
- Все матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ
- Впервые за много лет – новый трофей
Первые матчи обновленного Кубка Украины запланированы на 9-10 августа.
Победителем прошлогоднего Кубка Украины стал донецкий «Шахтер».
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