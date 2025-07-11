ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила новый формат Кубка Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола официально объявила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже с сезона 2025/26.

Новый формат Кубка:

Старт с квалификации среди победителей региональных кубков

С 1/32 финала – к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков)

В 1/16 финала – еще 4 клуба, представляющие Украину в Европе

Один раунд – один матч. Без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти

Максимально слепой жребий: «Шахтер» или «Динамо» могут играть между собой или против любителей

Все матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ

Впервые за много лет – новый трофей

Первые матчи обновленного Кубка Украины запланированы на 9-10 августа.

Победителем прошлогоднего Кубка Украины стал донецкий «Шахтер».