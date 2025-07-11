Вингер Арсенала согласился переехать в Турцию. На него повлиял Моуриньо
Леандро Троссард на пороге важного шага
30-летний вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард дал зеленый свет на переход в турецкий клуб «Фенербахче».
Бельгийский футболист провел личный разговор с главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуриньо после чего решил покинуть «канониров».
Контракт Леандро с лондонский клубом рассчитан еще на один сезон – до лета 2026 года.
Троссард перебрался к «канонирам» зимой 2023 года из «Брайтона». За это время бельгийский футболист отыграл 124 поединка, в которых отдал 23 ассиста и забил 28 мячей.
Интересно, что «Арсенал» уже договорился о трансфере известного вингера из другого лондонского клуба.
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