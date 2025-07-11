Вингер Арсенала согласился переехать в Турцию. На него повлиял Моуриньо

30-летний вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард дал зеленый свет на переход в турецкий клуб «Фенербахче».

Бельгийский футболист провел личный разговор с главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуриньо после чего решил покинуть «канониров».

Контракт Леандро с лондонский клубом рассчитан еще на один сезон – до лета 2026 года.

Троссард перебрался к «канонирам» зимой 2023 года из «Брайтона». За это время бельгийский футболист отыграл 124 поединка, в которых отдал 23 ассиста и забил 28 мячей.

Интересно, что «Арсенал» уже договорился о трансфере известного вингера из другого лондонского клуба.