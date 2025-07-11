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  4. Вингер Арсенала согласился переехать в Турцию. На него повлиял Моуриньо
Англия
11 июля 2025, 14:26 | Обновлено 11 июля 2025, 14:30
325
0

Вингер Арсенала согласился переехать в Турцию. На него повлиял Моуриньо

Леандро Троссард на пороге важного шага

11 июля 2025, 14:26 | Обновлено 11 июля 2025, 14:30
325
0
Вингер Арсенала согласился переехать в Турцию. На него повлиял Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

30-летний вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард дал зеленый свет на переход в турецкий клуб «Фенербахче».

Бельгийский футболист провел личный разговор с главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуриньо после чего решил покинуть «канониров».

Контракт Леандро с лондонский клубом рассчитан еще на один сезон – до лета 2026 года.

Троссард перебрался к «канонирам» зимой 2023 года из «Брайтона». За это время бельгийский футболист отыграл 124 поединка, в которых отдал 23 ассиста и забил 28 мячей.

Интересно, что «Арсенал» уже договорился о трансфере известного вингера из другого лондонского клуба.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Фенербахче трансферы АПЛ Жозе Моуриньо
Андрей Витренко Источник: The Sun
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