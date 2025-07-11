Арсенал подпишет игрока Челси за 50 млн фунтов. Информация от Романо
Нони Мадуэке сменит команду, но не город
Английский вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «канониры» заплатят за 23-летнего футболиста 50 миллионов британских фунтов с учетом бонусов. Сам игрок подпишет с клубом 5-летний контракт.
В сезоне 2024/25 Нони Мадуэке провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее «Арсенал» официально объявил о подписании полузащитника Кристиана Нергора.
🚨💣 EXCLUSIVE: Noni Madueke to Arsenal, here we go! Fee agreed in excess of £50m with add-ons included, green light from Chelsea.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025
Madueke already agreed five year deal at Arsenal days ago and he’s now set to complete the move.
The winger leaves #CFC to join #AFC. pic.twitter.com/Cjeqnlswle
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