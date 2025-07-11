Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал подпишет игрока Челси за 50 млн фунтов. Информация от Романо
Англия
11 июля 2025, 01:04 |
353
0

Арсенал подпишет игрока Челси за 50 млн фунтов. Информация от Романо

Нони Мадуэке сменит команду, но не город

11 июля 2025, 01:04 |
353
0
Арсенал подпишет игрока Челси за 50 млн фунтов. Информация от Романо
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Английский вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» заплатят за 23-летнего футболиста 50 миллионов британских фунтов с учетом бонусов. Сам игрок подпишет с клубом 5-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Нони Мадуэке провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» официально объявил о подписании полузащитника Кристиана Нергора.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Проблемы для Довбика. Рома достигла соглашения с форвардом из АПЛ
Реал закрыл еще одно летнее подписание. Фабрицио Романо подтвердил
трансферы Арсенал Лондон Челси трансферы АПЛ Нони Мадуэке Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ
Футбол | 11 июля 2025, 00:57 0
Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ
Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ

Мадридцы проиграли со счетом 0:4

Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 10 июля 2025, 19:11 25
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Поединок состоится 10 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Футбол | 10.07.2025, 10:15
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Футбол | 10.07.2025, 11:22
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес
Футбол | 10.07.2025, 06:37
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
09.07.2025, 01:45 16
Хоккей
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12 2
Футбол
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
09.07.2025, 01:50
Бокс
Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»
Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»
09.07.2025, 04:38
Бокс
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 5
Футбол
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 1
Бокс
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем