Ференцварош
1 : 4
Ювентус
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ференцварош – Ювентус – 1:4. Неудача Реброва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 05.11.2020 00:57
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Ференцварош – Ювентус – 1:4. Неудача Реброва. Видео голов и обзор матча
© Twitter. Сергей Ребров

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Ювентусу».

Смотрите видео голов и обзор матча  «Ференцварош» (Венгрия) – «Ювентус» (Италия) – 1:4.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Боли Франк (Ференцварош).
81' ГОЛ ! Автогол забил Лаша Двали (Ювентус).
72' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
60' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
7' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Gm Dm
      Gm Dm, 05.11.2020 01:41
    0
    Ну что тут скажешь хорошая заводская команда им. Ференца Вароша.
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    Gm Dm
      Gm Dm, 05.11.2020 01:41
    0
    Ну что тут скажешь хорошая заводская команда им. Ференца Вароша.
    Ссылка
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