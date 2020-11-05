Ференцварош – Ювентус – 1:4. Неудача Реброва. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Ювентусу».
Смотрите видео голов и обзор матча «Ференцварош» (Венгрия) – «Ювентус» (Италия) – 1:4.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Боли Франк (Ференцварош).
|81'
|ГОЛ ! Автогол забил Лаша Двали (Ювентус).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
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Источник — Футбол 1/2/3
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