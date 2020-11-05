РЕБРОВ: «После матча с Ювентусом было чувство, как будто проиграли финал»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:4).

«Думаю, мы сыграли тяжелый матч. Мне немного грустно из-за результата, мы его не заслужили. Мы хорошо поработали, защита в первом тайме сыграла отлично. Будем двигаться дальше к следующему матчу.

Последние два гола меня разочаровали так же, как и в матче с «Барселоной». Когда сталкиваешься с противником такого уровня, возникают ошибки. Мы пытались атаковать, пытались за счет комбинационных действий создать опасность у ворот «Ювентуса». Эта битва очень сильно утомила моих игроков.

Меня очень возмутили последние два гола. «Фради» играет в Лиге чемпионов, это совершенно другой уровень, чем в венгерском чемпионате. Так же было, когда я работал и в киевском «Динамо». Украинский чемпионат тоже находится на совершенно другом уровне, чем ЛЧ, и игрокам тоже пришлось привыкать к новым вызовам.

После матча мои игроки сидели в раздевалке с таким чувством, как будто проиграли финал. Они были разочарованы тем, что не смогли подарить максимум удовольствия нашим зрителями. Надеюсь, в будущем у нас будет еще возможность это сделать», – сказал Ребров.