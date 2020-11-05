Ференцварош
1 : 4
Ювентус
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

РЕБРОВ: «После матча с Ювентусом было чувство, как будто проиграли финал»

Главный тренер «Ференцвароша» – о поражении итальянцам

  • 05.11.2020 10:12
  • 3039 просмотров
  • 1 комментарий
РЕБРОВ: «После матча с Ювентусом было чувство, как будто проиграли финал»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:4).

«Думаю, мы сыграли тяжелый матч. Мне немного грустно из-за результата, мы его не заслужили. Мы хорошо поработали, защита в первом тайме сыграла отлично. Будем двигаться дальше к следующему матчу.

Последние два гола меня разочаровали так же, как и в матче с «Барселоной». Когда сталкиваешься с противником такого уровня, возникают ошибки. Мы пытались атаковать, пытались за счет комбинационных действий создать опасность у ворот «Ювентуса». Эта битва очень сильно утомила моих игроков.

Меня очень возмутили последние два гола. «Фради» играет в Лиге чемпионов, это совершенно другой уровень, чем в венгерском чемпионате. Так же было, когда я работал и в киевском «Динамо». Украинский чемпионат тоже находится на совершенно другом уровне, чем ЛЧ, и игрокам тоже пришлось привыкать к новым вызовам. 

После матча мои игроки сидели в раздевалке с таким чувством, как будто проиграли финал. Они были разочарованы тем, что не смогли подарить максимум удовольствия нашим зрителями. Надеюсь, в будущем у нас будет еще возможность это сделать», – сказал Ребров. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ференцварош

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 10:39
    0
    Последние два гола это только для дворовых команд. Не ожидал таких ляпов от венгров.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 10:39
    0
    Последние два гола это только для дворовых команд. Не ожидал таких ляпов от венгров.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности