Ференцварош
1 : 4
Ювентус
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ференцварош Реброва на своем поле не сдержал Ювентус

Второе поражение команды украинского тренера

  • 04.11.2020 23:53
  • 2025 просмотров
  • 4 комментария
Ференцварош Реброва на своем поле не сдержал Ювентус
© twitter.com/juventusfc

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва принимал «Ювентус».

Венгерская команда не сумела сдержать соперника и проиграла 1:4. Хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, а Александр Зубков провел на поле 80 минут.

После трех туров «Ференцварош» и «Динамо» набрали по 1 очку.

Группа G

Ференцварош - Ювентус 1:4
Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали, 81 (в свои ворота)

Ференцварош: Дибуж, Ловреншич, Блажич, Двали, Ботка (Хейстер, 69), Сомалиа, Харатин, Сигер, Зубков (Узуни, 80), Нгуэн (Мак, 74), Исаэл (Боли, 74)

Ювентус: Щесны, Куадрадо (Фработта, 78), Бонуччи, Кьеллини, Данило, Артур (Бентанкур, 46), Рабьо, Рэмзи (Маккени, 53), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 68)

1. Барселона - 9
2. Ювентус - 6
3. Динамо - 1
4. Ференцварош - 1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 05.11.2020 00:29
    0
    Ребров исчерпал себя с Ференцварошом.Ну выиграет максимум чемпионат ещё.Дальше?Денег на покупку игроков нет.Задачи что то ставит в Европе неактуально.Возраст только на рост.Скорее будут другие сильные предложения.Разве что его реально всё устраивает такой расклад.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 00:25
    +1
    Dron8888, 05.11.2020 00:01
    В Киеве будет бойня
    Если будут играть как сегодня то должны рвать венгров. Ну, изначально было ясно что у ДК в этой группе должно быть 4-7 очков.
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 05.11.2020 00:01
    +2
    В Киеве будет бойня
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.11.2020 23:58
    +2
    Ожидаемо.
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 05.11.2020 00:01
    +2
    В Киеве будет бойня
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.11.2020 23:58
    +2
    Ожидаемо.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 00:25
    +1
    Dron8888, 05.11.2020 00:01
    В Киеве будет бойня
    Если будут играть как сегодня то должны рвать венгров. Ну, изначально было ясно что у ДК в этой группе должно быть 4-7 очков.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 05.11.2020 00:29
    0
    Ребров исчерпал себя с Ференцварошом.Ну выиграет максимум чемпионат ещё.Дальше?Денег на покупку игроков нет.Задачи что то ставит в Европе неактуально.Возраст только на рост.Скорее будут другие сильные предложения.Разве что его реально всё устраивает такой расклад.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности