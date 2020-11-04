Ференцварош Реброва на своем поле не сдержал Ювентус

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва принимал «Ювентус».
Венгерская команда не сумела сдержать соперника и проиграла 1:4. Хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, а Александр Зубков провел на поле 80 минут.
После трех туров «Ференцварош» и «Динамо» набрали по 1 очку.
Группа G
Ференцварош - Ювентус 1:4
Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали, 81 (в свои ворота)
Ференцварош: Дибуж, Ловреншич, Блажич, Двали, Ботка (Хейстер, 69), Сомалиа, Харатин, Сигер, Зубков (Узуни, 80), Нгуэн (Мак, 74), Исаэл (Боли, 74)
Ювентус: Щесны, Куадрадо (Фработта, 78), Бонуччи, Кьеллини, Данило, Артур (Бентанкур, 46), Рабьо, Рэмзи (Маккени, 53), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 68)
1. Барселона - 9
2. Ювентус - 6
3. Динамо - 1
4. Ференцварош - 1
Источник — Sport.ua
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