Состав Реброва на Ювентус: Зубков и Харатин выходят в основе

Сегодня в 22:00 «Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва примет на своем поле «Ювентус» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хавбек Игорь Харатин и вингер Александр Зубков сыграют со старта.
Хозяева после двух туров имеют 1 пункт, у «Ювентуса» 3 очка.
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Источник — Sport.ua
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