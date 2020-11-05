Ференцварош – Ювентус – 1:4. Неудача Реброва и курьезы. Видео голов и обзор

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Ювентусу».
Смотрите видео голов и обзор матча «Ференцварош» (Венгрия) – «Ювентус» (Италия) – 1:4.
ГОЛ! 0:1. Мората, 7 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Мората, 60 мин.
ГОЛ! 0:3. Дибала, 73 мин.
ГОЛ! 0:4. Двали, 81 мин (автогол)
ГОЛ! 1:4. Боли, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Боли Франк (Ференцварош).
|81'
|ГОЛ ! Автогол забил Лаша Двали (Ювентус).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
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Источник — Футбол 1/2/3
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