ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты

После вылета из элитного дивизиона финского футбола клуб Хака поджидала неприятная неожиданность. Группа болельщиков устроила поджог на его домашнем стадионе.

Инцидент произошел вскоре после того, как Хака занял последнее место в чемпионате Финляндии и выбыл из элитной лиги Veikkausliiga. Возмущенные фанаты подожгли деревянную трибуну стадиона Tehtaan kentta в городе Валкеакоски. Огонь полностью уничтожил один из секций трибун, а также повредил искусственный газон. Жертв и пострадавших нет.

Полиция квалифицировала произошедшее как акт поджога. На месте были задержаны три подростка младше 15 лет, один из которых признался в поджоге, однако, согласно финскому законодательству, дети такого возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Tehtaan kentta – исторический стадион, построенный в 1934 году и являющийся домом для Хаки на протяжении многих десятилетий. Руководство клуба, а также местные власти выразили шок и сожаление по поводу произошедшего, подчеркнув, что восстановление трибуны и ремонт газона потянет за собой значительные финансы. Расследование продолжается, а клуб начал кампанию по сбору средств на восстановление разрушенной части арены.

Победителем чемпионата Финляндии стал клуб КуПС, в еврокубках также будут играть Интер Турку, Ильвес и ХИК. Вылетели КТП и Хака.

Чемпионат Финляндии 2025. Турнирная таблица

Группа борьбы за выживание

