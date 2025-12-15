Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты
Другие новости
15 декабря 2025, 20:47 | Обновлено 15 декабря 2025, 20:53
799
0

ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты

Фанаты Хака Валкеакоски ярко высказали свое негодование игрой команды

15 декабря 2025, 20:47 | Обновлено 15 декабря 2025, 20:53
799
0
ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета из элиты
ФК Хака

После вылета из элитного дивизиона финского футбола клуб Хака поджидала неприятная неожиданность. Группа болельщиков устроила поджог на его домашнем стадионе.

Инцидент произошел вскоре после того, как Хака занял последнее место в чемпионате Финляндии и выбыл из элитной лиги Veikkausliiga. Возмущенные фанаты подожгли деревянную трибуну стадиона Tehtaan kentta в городе Валкеакоски. Огонь полностью уничтожил один из секций трибун, а также повредил искусственный газон. Жертв и пострадавших нет.

Полиция квалифицировала произошедшее как акт поджога. На месте были задержаны три подростка младше 15 лет, один из которых признался в поджоге, однако, согласно финскому законодательству, дети такого возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Tehtaan kentta – исторический стадион, построенный в 1934 году и являющийся домом для Хаки на протяжении многих десятилетий. Руководство клуба, а также местные власти выразили шок и сожаление по поводу произошедшего, подчеркнув, что восстановление трибуны и ремонт газона потянет за собой значительные финансы. Расследование продолжается, а клуб начал кампанию по сбору средств на восстановление разрушенной части арены.

Победителем чемпионата Финляндии стал клуб КуПС, в еврокубках также будут играть Интер Турку, Ильвес и ХИК. Вылетели КТП и Хака.

Чемпионат Финляндии 2025. Турнирная таблица

Группа борьбы за выживание

ВИДЕО. Пожар на стадионе финского клуба Хака

ВИДЕО. Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета клуба

По теме:
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит раздевалка и стадион перед игрой
чемпионат Финляндии по футболу видео пожар стадионы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15 декабря 2025, 11:26 30
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана
Футбол | 15 декабря 2025, 21:15 1
«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана
«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана

Дарио Срна доволен работой главного тренера

Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Бокс | 15.12.2025, 05:42
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
Футбол | 15.12.2025, 18:49
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
Забарный получил неожиданные новости во Франции. Следствие неудачной игры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 87
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем