Стало известно, где продолжит карьеру Будковский

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги луганская Заря очень зависима от своего бомбардира Филиппа Будковского, контракт которого подходит к концу.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время 33-летний форвард подпишет новый контракт с луганским клубом.

Футболист и руководство клуба находятся на завершающей стадии переговоров. Ожидается, что новый контракт Будковского будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Будковский провел 15 матчей, отличившихся 7 голами и отдав одну результативную передачу.

На зимний перерыв подопечные Виктора Скрипника пошли на восьмой строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.