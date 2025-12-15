Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 11:28 | Обновлено 15 декабря 2025, 11:30
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский

Бомбардир вскоре подпишет новый контракт с луганской «Зарей»

Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
ФК Заря. Филипп Будковский

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги луганская Заря очень зависима от своего бомбардира Филиппа Будковского, контракт которого подходит к концу.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время 33-летний форвард подпишет новый контракт с луганским клубом.

Футболист и руководство клуба находятся на завершающей стадии переговоров. Ожидается, что новый контракт Будковского будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Будковский провел 15 матчей, отличившихся 7 голами и отдав одну результативную передачу.

На зимний перерыв подопечные Виктора Скрипника пошли на восьмой строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Mark4854590
Все-таки змогли домовитись
Ответить
+1
