«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана
Дарио Срна доволен работой главного тренера
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил первые полгода работы главного тренера команды Арды Турана:
«Я очень доволен Тураном. Арда Туран делает сумасшедшую работу. Самый молодой тренер и самая молодая команда в истории «Шахтера». Он попал в такую ситуацию, где мы играли 8 матчей квалификации. Нелегко.
Не повезло с «Панатинаикосом», продали Судакова, Кевина, купили других. Травмы Аллисона, Траоре, Эгиналду, Невертона, и все в одно время. Конечно, это нас немного сбило. Могу только поблагодарить Арду за эти полгода. Он делает сумасшедшую работу, и мы его полностью поддерживаем».
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.
