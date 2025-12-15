Англия15 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 21:26
38
0
Красный и синий углы ринга. Стартовые составы на матч МЮ и Борнмута
15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги
15 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 21:26
38
0
15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим назвал стартовый состав на игру
Ман Юнайтед идет на 8-й позиции (25 очков), Борнмут занимает 15-е место (20 баллов).
Стартовые составы на матчи МЮ и Борнмута
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 декабря 2025, 04:02 0
Деонтей расхвалил украинского боксера
Футбол | 15 декабря 2025, 18:49 11
Transfermarkt снизил стоимость Ильи
Хоккей | 15.12.2025, 08:05
Футбол | 15.12.2025, 20:45
Футбол | 15.12.2025, 06:42
Комментарии 0
Популярные новости
14.12.2025, 08:23 4
15.12.2025, 09:59 2
13.12.2025, 22:05
13.12.2025, 22:06 15
14.12.2025, 08:52 3
14.12.2025, 14:20 6
15.12.2025, 06:23 12
14.12.2025, 07:42 2