Красный и синий углы ринга. Стартовые составы на матч МЮ и Борнмута

15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим назвал стартовый состав на игру

Ман Юнайтед идет на 8-й позиции (25 очков), Борнмут занимает 15-е место (20 баллов).

Стартовые составы на матчи МЮ и Борнмута