  4. Красный и синий углы ринга. Стартовые составы на матч МЮ и Борнмута
Англия
15 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 21:26
Красный и синий углы ринга. Стартовые составы на матч МЮ и Борнмута

15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги

Красный и синий углы ринга. Стартовые составы на матч МЮ и Борнмута
ФК Борнмут

15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим назвал стартовый состав на игру

Ман Юнайтед идет на 8-й позиции (25 очков), Борнмут занимает 15-е место (20 баллов).

Стартовые составы на матчи МЮ и Борнмута

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут стартовые составы Рубен Аморим
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
