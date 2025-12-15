Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс больше месяца проведет на заграничном сборе
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 20:20 |
377
0

Кривбасс больше месяца проведет на заграничном сборе

От криворожцев следует ожидать активности на трансферном рынке

15 декабря 2025, 20:20 |
377
0
Кривбасс больше месяца проведет на заграничном сборе
ФК Кривбасс

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» уже 9 января начнут подготовку в Испании ко второй части сезона.

Перед отъездом игроки с украинским паспортом пройдут в Кривом Роге медосмотр. Легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Испании.

В ближайшие недели можно ожидать от «Кривбасса» активности на трансферном рынке. К нескольким криворожцам проявляют интерес другие клубы, да и руководитель криворожцев Патрик ван Леувен заинтересован в усилении.

По имеющейся информации, в Испании «Кривбасс» собирается провести 7-8 контрольных матчей. Возвращение домой запланировано на 13 февраля. После двухдневного отдыха подопечные Патрика ван Леувена начнут подготовку к календарному противостоянию 17 тура УПЛ с «Металлистом 1925» (базовая дата – 21 февраля).

Пока что футболисты «Кривбасса» на пятом месте в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

Ранее «Кривбасс» активировал клаусулу в контракте лидера.

По теме:
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
«Это нас сбило». В Шахтере дали оценку первому полугодию Турана
Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Футбол | 15 декабря 2025, 16:44 14
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера

Проспер Оба перебрался в команду Турана

Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Футбол | 15 декабря 2025, 11:28 4
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский

Бомбардир вскоре подпишет новый контракт с луганской «Зарей»

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.12.2025, 21:21
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем