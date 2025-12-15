Кривбасс больше месяца проведет на заграничном сборе

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» уже 9 января начнут подготовку в Испании ко второй части сезона.

Перед отъездом игроки с украинским паспортом пройдут в Кривом Роге медосмотр. Легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Испании.

В ближайшие недели можно ожидать от «Кривбасса» активности на трансферном рынке. К нескольким криворожцам проявляют интерес другие клубы, да и руководитель криворожцев Патрик ван Леувен заинтересован в усилении.

По имеющейся информации, в Испании «Кривбасс» собирается провести 7-8 контрольных матчей. Возвращение домой запланировано на 13 февраля. После двухдневного отдыха подопечные Патрика ван Леувена начнут подготовку к календарному противостоянию 17 тура УПЛ с «Металлистом 1925» (базовая дата – 21 февраля).

Пока что футболисты «Кривбасса» на пятом месте в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

Ранее «Кривбасс» активировал клаусулу в контракте лидера.