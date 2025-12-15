Кривбасс больше месяца проведет на заграничном сборе
От криворожцев следует ожидать активности на трансферном рынке
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» уже 9 января начнут подготовку в Испании ко второй части сезона.
Перед отъездом игроки с украинским паспортом пройдут в Кривом Роге медосмотр. Легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Испании.
В ближайшие недели можно ожидать от «Кривбасса» активности на трансферном рынке. К нескольким криворожцам проявляют интерес другие клубы, да и руководитель криворожцев Патрик ван Леувен заинтересован в усилении.
По имеющейся информации, в Испании «Кривбасс» собирается провести 7-8 контрольных матчей. Возвращение домой запланировано на 13 февраля. После двухдневного отдыха подопечные Патрика ван Леувена начнут подготовку к календарному противостоянию 17 тура УПЛ с «Металлистом 1925» (базовая дата – 21 февраля).
Пока что футболисты «Кривбасса» на пятом месте в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.
Ранее «Кривбасс» активировал клаусулу в контракте лидера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проспер Оба перебрался в команду Турана
Бомбардир вскоре подпишет новый контракт с луганской «Зарей»